PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi - Son Dakika
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PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi

13.08.2022 00:06

2022 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirleyen France Football dergisi, ödülü 7 kez kazanan Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile takım arkadaşı Brezilyalı Neymar'ı listeye eklemedi. Ödülü 5 kez kazanan Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ise 18. kez aday gösterilerek rekorunu geliştirdi.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi ve Neymar büyük bir şok yaşarken, Ronaldo ise adaylar arasında yine yer aldı.

MESSI LİSTEDE YOK, RONALDO REKOR GELİŞTİRDİ

Ballon d'Or'un (Altın Top) 30 kişilik aday listesi belli oldu. Bu ödülü 7 kez ile en çok kazanan Lionel Messi, 2015'ten bu yana ilk kez aday listede yer almadı. Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Neymar da listede yer bulamadı. Bu ödülü Messi'nin ardından 5 kez ile en çok kazanan ikinci isim olan Cristiano Ronaldo, üst üste 18. kez ödüle aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi.

Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:

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Son Dakika Spor PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi - Son Dakika


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