PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi ve Neymar büyük bir şok yaşarken, Ronaldo ise adaylar arasında yine yer aldı.
Ballon d'Or'un (Altın Top) 30 kişilik aday listesi belli oldu. Bu ödülü 7 kez ile en çok kazanan Lionel Messi, 2015'ten bu yana ilk kez aday listede yer almadı. Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Neymar da listede yer bulamadı. Bu ödülü Messi'nin ardından 5 kez ile en çok kazanan ikinci isim olan Cristiano Ronaldo, üst üste 18. kez ödüle aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirdi.
Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:
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