Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı

04.08.2022 10:43
Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, İngiltere'nin Leicester City takımından Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı transfer etti.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, İngiltere'nin Leicester City takımından Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı transfer etti.

Nice Kulübü, 35 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolcunun bonservis bedeli ve sözleşme detayları ise açıklanmadı.

Profesyonel kariyerine Manchester City'de başlayan Schmeichel, Bury, Falkirk, Cardiff City ve Coventry City gibi takımlara kiralandı. Manchester City'den ayrıldıktan sonra Notts County ve Leeds United'da oynayan tecrübeli kaleci, 2011'de ise Leicester City'ye imza attı.

Leicester City'de 11 sezon boyunca 479 maça çıkan Schmeichel, birer kez İngiltere Premier Lig, Championship, Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

Schmeichel, Danimarka Milli Takımı'nın kalesini ise 84 karşılaşmada korudu.

Fransa temsilcisi, daha önce Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey, Mattia Viti ve Rares Ilie gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

YORUMLAR
500
Tarihe geçen Aysu'ya davullu zurnalı karşılama Tarihe geçen Aysu'ya davullu zurnalı karşılama Manş'ı geçen en genç sporcu Aysu Türkoğlu, coşkuluyla karşılandı Manş'ı geçen en genç sporcu Aysu Türkoğlu, coşkuluyla karşılandı
Kaynak: AA

Leicester City FC, Kasper Schmeichel, England, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
13:52 Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Nice, Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı renklerine bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement