Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın - Son Dakika
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Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın

05.06.2022 19:04
Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın

Fransa Açık tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Fransa Açık tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, şampiyon oldu. Nadal böylece bu turnuvadaki 14. zaferini elde etti.

Fransa Açık (Roland Garros) tek erkek erkekler finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen Nadal, Ruud'u 6-3, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi böylece Fransa Açık'ta 14, toplamda 22'nci Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

(Mürselin Kılıç/İHA)

Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın
Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın
Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın
Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın
Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın - Son Dakika

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