Üç saati aşmasına rağmen henüz ikinci seti oynanan karşılaşmada 25 yaşındaki Zverev, ayak bileğinden sakatlanınca kortu tekerlekli sandalye ve gözyaşlarıyla terk etti. Doktor kontrolünün ardından koltuk değnekleriyle yeniden korta dönen Alman raket, seyirciler, hakem ve Nadal'la vedalaşarak maçtan çekildi.

Kaynak: AA

Roland Garros, Rafael Nadal, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı - Son Dakika

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