Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Bisiklet Turu

03.07.2022 21:11
Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, BikeExchange-Jayco takımının Hollandalı sporcusu Dylan Groenewegen kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, BikeExchange-Jayco takımının Hollandalı sporcusu Dylan Groenewegen kazandı.

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Danimarka'nın Vejle ile Sonderborg kentleri arasındaki 182 kilometrelik üçüncü etabında Groenewegen, 4 saat 11 dakika 33 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Hollandalı bisikletçi, tur kariyerinin beşinci zaferini elde etti.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout Van Aert, ikinci olduğu etap sonunda toplam 9 saat 1 dakika 17 saniyelik süresiyle sarı mayoyu takmaya devam etti. Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen ise etapta üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, Danimarka'dan Fransa'ya taşınacağı için bir gün arayla devam edecek. Fransa'nın Dunkerque ile Calais kentleri arasındaki 171,5 kilometrelik parkurdaki dördüncü etap, 5 Temmuz Salı günü yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Danimarka'da AVM'de silah saldırı Son dakika haberleri: Danimarka'da AVM'de silah saldırı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırı
Kaynak: AA

Danimarka, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 21:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement