Fransa Bisiklet Turu'nda 15. etabı Tadej Pogacar kazandı - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu'nda 15. etabı Tadej Pogacar kazandı

111. Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, BAE Emirates takımından Tadej Pogacar kazandı. Pogacar, etabı 5 saat 13 dakika 55 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmanda liderliğini sürdürüyor ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 3 dakika 9 saniyeye çıkardı. Turda yarın yarış yapılmayacak ve sporcular dinlenme günü geçirecek. 2024 Fransa Bisiklet Turu ise 21 Temmuz Pazar günü sona erecek.

14.07.2024 19:11
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111. Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, BAE Emirates takımından Tadej Pogacar kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Loudenvielle ile Plateau de Beille arasındaki 198 kilometrelik etapla devam edildi.

Etabı 5 saat 13 dakika 55 saniyede bitiren Pogacar, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike takımı) ve Remco Evenepoel'in (Soudal-QuickStep) önünde birinci oldu.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 3 dakika 9 saniyeye çıkardı.

Turda yarın yarış yapılmayacak ve sporcular günü dinlenerek geçirecek.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 61 saat 56 dakika 24 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye

3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye

Kaynak: AA

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