Fransa Bisiklet Turu'nu Tadej Pogacar Kazandı - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu'nu Tadej Pogacar Kazandı

Dünyanın en prestijli spor yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nu BAE Emirates takımından Sloven sporcu Tadej Pogacar kazandı. Pogacar, 111. kez düzenlenen turun son etabını da zirvede tamamlayarak üçüncü zaferine ulaştı. Genel klasmanda ikinci Jonas Vingegaard, üçüncü ise Remco Evenepoel oldu. Büyük Britanyalı bisikletçi Mark Cavendish ise Monaco-Nice etabıyla birlikte profesyonel bisiklet kariyerine son verdi.

21.07.2024 21:05
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Dünyanın en prestijli spor yarışlarından biri olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nu, BAE Emirates takımından Sloven sporcu Tadej Pogacar kazandı.

111. kez düzenlenen turun 21. ve son etabı 33.7 kilometreden oluşan Monaco-Nice arasında koşuldu. 29 Haziran'da başlayan ve 23 gün süren turda Pogacar, son etabı da zirvede tamamlayarak 6. etap galibiyetini elde etti.

Pogacar, genel klasmanda 83.38.56'lık zamanıyla en yakın rakibine 6 dakika 17 saniye fark atarak 2020 ve 2021'den sonra üçüncü zaferine ulaştı.

Genel klasmanda ikinci Jonas Vingegaard, üçüncü ise Remco Evenepoel oldu.

Monaco-Nice arasındaki son etapta ise 45.24 ile zirvedeki Pogacar'ın ardından 46.27 ile Jonas Vingegaard ikinci, 46.38 ile Remco Evenepoel üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan bu organizasyonun efsanesi olan ve dünyanın en önemli bisiklet sporcularından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, Monaco-Nice etabıyla bisiklet kariyerine son verdi. Fransa Bisiklet Turu'nda 15. kez yarışan ve en çok etap kazanan sporcu olan 39 yaşındaki sporcu, bu etapla birlikte profesyonel bisiklet kariyerine de sonlandırdı.

Pogacar: "Mutluluğumu tarif etmek zor"

Turu şampiyonlukla tamamlayan Pogacar, mutluluğunu tarif edemediğini söyledi.

Fransa'da çok zor 2 yıl geçirdiğini dile getiren Pogacar, şunları kaydetti:

"Süper mutluyum, nasıl mutlu olduğumu tarif etmek zor. Bu yıl hatalarımı azaltmaya, her şeyi kusursuz hale getirmeye çalıştım. Dünya dışında bir mutluluk yaşıyorum. Hep kontroldeydim, güvende hissettiğim ilk büyük turdu. Burada kötü günüm yoktu. Çok büyük bir destek aldım takımımdan. Bana destek veren hiç kimsenin yüzünü kara çıkarmadığım için mutluyum."

Kaynak: AA

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