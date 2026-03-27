Fransa, Brezilya'yı 2-1 Yendi

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fransa, ABD'de oynanan karşılaşmada Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Brezilya ile Fransa, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. TSİ 23.00'te başlayan mücadelede ABD'li hakem Guido Gonzales Jr düdük çaldı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Fransa, 2-1'lik skorla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Kylian Mbappe ve 65'inci dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Brezilya'nın tek golünü ise 78'inci dakikada Bremer attı. Mücadelenin 55'inci dakikasında Fransa'da Dayot Upamecano, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Brezilya'da Fenerbahçe forması giyen Ederson karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Gabriel Sara 84'üncü dakikada oyuna girerek ilk milli maçına çıktı. Fransa'da ise bir diğer Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante 58'inci dakikada oyuna dahil oldu.