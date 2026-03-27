Fransa, Brezilya'yı 2-1 Yendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fransa, ABD'de oynanan karşılaşmada Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Brezilya ile Fransa, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. TSİ 23.00'te başlayan mücadelede ABD'li hakem Guido Gonzales Jr düdük çaldı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Fransa, 2-1'lik skorla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Kylian Mbappe ve 65'inci dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Brezilya'nın tek golünü ise 78'inci dakikada Bremer attı. Mücadelenin 55'inci dakikasında Fransa'da Dayot Upamecano, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Brezilya'da Fenerbahçe forması giyen Ederson karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Gabriel Sara 84'üncü dakikada oyuna girerek ilk milli maçına çıktı. Fransa'da ise bir diğer Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante 58'inci dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA

Brezilya, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 11:15:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.