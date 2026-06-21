Fransa'da Avrupa Eskrim Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Fransa'da Avrupa Eskrim Şampiyonası Tamamlandı

21.06.2026 16:23
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Türkiye, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda çeşitli sıkletlerde mücadele ederek önemli dereceler elde etti.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antony bölgesindeki organizasyonda flöre, epe ve kılıç kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Kadınlar flörede mücadele eden milli sporculardan Alara Atmaca 48'inci, Elvin Gülışık 60'ıncı olurken, erkekler flörede Kıvanç Kırtay 61'inci sırada yer aldı. Kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil 10'uncu, Nil Güngör de 21'inci oldu. Erkekler kılıçta Enver Yıldırım 8'inci, Furkan Yaman 39'uncu, Enes Talha Kalender 48'inci ve Muhammed Furkan Kalender 50'nci sırada yer alarak organizasyonu tamamladı.

Şampiyonayı kadınlar epede Aleyna Ertürk 42'nci, Ceren Cebe 79'uncu, Zülal Can 83'üncü ve Nilahsen Erten 89'uncu olarak bitirdi. Erkekler epe kategorisinde ise Doruk Erolçevik 24'üncü, Halis Efe Elibol 85'inci oldu.

Organizasyonda Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Enes Talha Kalender ve Candeniz Berrak'tan oluşan erkek kılıç takımı, 9'unculuk elde etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da Avrupa Eskrim Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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