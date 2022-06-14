Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü - Son Dakika
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Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü

14.06.2022 21:16
Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü

Fransa ekibi Bordeaux, finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. lige (National 1) düşürüldü.

Fransa ekibi Bordeaux, finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. lige (National 1) düşürüldü.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux'nun bir alt lige düşürüldüğü belirtildi.

Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.

Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.

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Kaynak: AA

Bordeaux, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü - Son Dakika

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