Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux'nun bir alt lige düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü - Son Dakika

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