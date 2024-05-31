Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi - Son Dakika
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Spor

Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi

Fransa\'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi

Fransa Lig 1 ekibi Monaco'nun Malili orta saha oyuncusu Mohamed Camara, Nantes maçında LGBT'ye destek veren armayı bantla kapattı. Armanın üstünü beyaz bantla kapatan Camara, federasyon tarafından 4 maç men cezası aldı.

31.05.2024 10:23
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Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen Fransa'da, toplumun her kesimine eşcinsellik dayatılmaya devam ediyor. LGBT'nin öne çıkarıldığı alanlardan olan futbol da bundan nasibini aldı.

ARMAYI BANTLA KAPATTI

Son olarak Ligue 1 maçlarına takımlar, LGBT'yi destekleyen bir armayla çıktı. Monaco'nun Malili orta sahası Mohamed Camara, söz konusu armanın üstünü beyaz bantla kapattı.

4 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Öte yandan federasyon ise LGBT bayrağını kapatan Müslüman futbolcuya 4 maç ceza verdiğini duyurdu. Monaco kulübü de yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ceza vereceklerini açıkladı.

Fransa, Futbol, Nantes, LGBT, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Özgür Özer: Dünyayı zorla biryerlere götürmeye çalışıyorlar ama hadi hayırlısı. 33 0 Yanıtla
  • ersen temel: ayıbı kapatana ceza kıyamet alameti 25 1 Yanıtla
  • Mecaz Muzik: keşke 10 maç ceza alsaymış... 1 19 Yanıtla
    Ahmet Kula: sendemi LPG lisin yoksa 0 0
  • Kemsl: beyler çocuklarınıza sahip çıkın! çizgi film izlerken bile dikkat edin. sonra; ben böyle hissediyorum, bu benim dünyam dediğinde, hiçbir şey yapamazsınız! 18 0 Yanıtla
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