Fransa'daki 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Taşdemir bronz madalyaya uzandı

Fransa'daki 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Taşdemir bronz madalyaya uzandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Blois kentindeki 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli bilardocu Tayfun Taşdemir bronz madalya kazandı. Çeyrek finalde Alman Martin Horn'u 50-23 yenen Taşdemir, yarı finalde Vietnamlı Phuong Vinh Bao'ya 50-48 kaybedip üçüncü sırada yer aldı.
Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Tayfun Taşdemir, Blois kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde Alman Martin Horn'u 50-23 yenerek yarı finale yükseldi.
Vietnamlı Phuong Vinh Bao ile yaptığı yarı final müsabakasını 50-48 kaybeden milli bilardocu, üçüncü oldu.
Kaynak: AA
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