Fransa, EURO 2024'te üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fransa, EURO 2024'te üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor

Fransa Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak üçüncü şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Son yıllarda başarılı bir çıkış yakalayan Fransa, favori takımlar arasında yer alıyor. Didier Deschamps yönetimindeki takım, elemelerde namağlup olarak biletini aldı. Kylian Mbappe gibi önemli oyunculara sahip olan Fransa, alternatifli kadrosuyla turnuvada iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

06.06.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Fransa Milli Takımı, son yıllarda çıkış yakaladığı jenerasyonla turnuva tarihindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, EURO 2024'e de en büyük favorilerden biri olarak katılacak.

D Grubu'nda Hollanda, Polonya ve Avusturya ile mücadele edecek Fransa'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemelerde Hollanda, Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti ve Cebelitarık ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan ve birinde berabere kalan Fransa, hanesine yazdırdığı 22 puanla EURO 2024 biletini namağlup aldı.

Bu müsabakalarda 29 kez fileleri havalandıran Deschamps'ın öğrencileri, kalelerinde ise sadece 3 gole izin verdi.

Fransa'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Fransa-Hollanda: 4-0

İrlanda Cumhuriyeti-Fransa: 0-1

Cebelitarık-Fransa: 0-3

Fransa-Yunanistan: 1-0

Fransa-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

Hollanda-Fransa: 1-2

Fransa-Cebelitarık: 14-0

Yunanistan-Fransa: 2-2

Puan durumu:

OGBMP
1Fransa

871022
2Hollanda

860218
3Yunanistan

841313
4İrlanda Cumhuriyeti

82066
5Cebelitarık

80080

Öne çıkan oyuncuları

Son turnuvalarda elde ettiği başarılı sonuçlara rağmen EURO 2020'de son 16 turunu geçemeyen Fransa, bu kez aynı senaryoyu yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Deschamps, hücumda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann gibi oyuncularının form grafiğine güveniyor.

Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına transfer olarak Avrupa futbolunun rekabetçi ortamından uzaklaşsa da kadroya giren N'Golo Kante, Fransa'nın dikkati çeken güçlü orta sahasında mücadele edecek.

Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosunun avantajını kullanmayı amaçlayan Fransa, üçüncü kez Avrupa'nın zirvesinde yer almaya çalışacak.

EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa'nın Almanya biletini almasında en önemli katkıyı, elemelerde 9 gol kaydeden Mbappe sağladı. Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Kylian Mbappe, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosu

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)

Defans: Jonathan Clauss (Olimpik Marsilya), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (PSG), Olivier Giroud (Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Inter)

Turnuva geçmişi

Fransa Milli Takımı, turnuvaya 10 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 43 maça çıkan Fransa, bu müsabakalardan 21'ini kazandı, 12'sinden beraberlikle, 10'undan ise mağlubiyetle ayrıldı. Önceki 8 turnuvanın tümüne katılan Fransa, turnuva tarihi boyunca 69 gol attı, kalesinde 50 gol gördü.

1984 ve 2000'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa, şampiyonada bir kez de ikincilikle yetindi.

Fransa'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1960 - Dördüncülük

1984 - Şampiyon

1992 - Grup aşaması

1996 - Yarı final

2000 - Şampiyon

2004 - Çeyrek final

2008 - Grup aşaması

2012 - Çeyrek final

2016 - İkincilik

2020 - Son 16 turu

Maç takvimi

Fransa'nın EURO 2024 D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Pazartesi:

22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena-Düsseldorf)

21 Haziran Cuma:

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı-Leipzig)

25 Haziran Salı:

19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı-Dortmund)

Kaynak: AA

Kylian Mbappe, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, EURO 2024'te üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 12:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, EURO 2024'te üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement