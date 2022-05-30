Fransa Kadınlar 1. Lig şampiyonu Olympique Lyon - Son Dakika
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Fransa Kadınlar 1. Lig şampiyonu Olympique Lyon

30.05.2022 13:09
Fransa Kadınlar 1. Lig şampiyonu Olympique Lyon

Fransa Kadınlar 1. Ligi 21. haftasında Paris Saint-Germain'e (PSG) konuk olan Olympique Lyon, rakibini 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Kadınlar 1. Ligi 21. haftasında Paris Saint-Germain'e (PSG) konuk olan Olympique Lyon, rakibini 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Kadınlar 1. Ligi 21. hafta mücadelesinde PSG ile Lyon, Stade Jean-Bouin'de karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lyon, maçın 3. dakikasında Catarina Macario'nun attığı golle öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Olympique Lyon, ligin bitimine 1 hafta kala Fransa Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. Lyon, böylelikle 15. kez bu sevinci yaşamış oldu.

Double yaptılar

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde de Olympique Lyon, geçtiğimiz hafta son şampiyon Barcelona ile karşılaşmıştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Fransızlar, 2020'den sonra yeniden şampiyon oldu ve 8. kez kupayı müzesine götürdü. Fransa Kadınlar 1. Lig şampiyonluğunu, ligin bitimine 1 hafta kala ilan eden Lyon, sezonu double ile kapatmış olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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