PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata - Son Dakika
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PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata

07.08.2022 15:29

Ligue 1 açılış maçında Clermont ile karşı karşıya gelen PSG rakibini 5-0 mağlup etti. Dünya yıldızı Messi'nin performansı maça damga vururken, attığı rövaşata golü de izleyenleri hayran bıraktı.

Fransa Ligue 1 ilk hafta maçında Clermont ile PSG karşı karşıya geldi. PSG, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 5-0 kazandı. Golleri ise, Lionel Messi (2) Neymar, Marquinhos ve Hakimi kaydetti.

LIONEL MESSI YILDIZLAŞTI

Lionel Messi mücadeleyi 2 gol 1 asist ile tamamladı. Lionel Messi, vatandaşı Leandro Paredes'in asistinde iyi bir kontrol ve rövaşata ile topu filelerle buluşturup futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Kariyerinde birçok gol kaydeden Messi repertuarına rövaşata golü de eklemiş oldu.

Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi
Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi
Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi
Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi
Ne yaptın sen Messi! Süper yıldız kariyerine unutulmaz bir gol daha ekledi
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Lionel Messi, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata - Son Dakika


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SON DAKİKA: PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata - Son Dakika
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