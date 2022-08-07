PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata

Fransa Ligue 1 ilk hafta maçında Clermont ile PSG karşı karşıya geldi. PSG, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 5-0 kazandı. Golleri ise, Lionel Messi (2) Neymar, Marquinhos ve Hakimi kaydetti.

LIONEL MESSI YILDIZLAŞTI

Lionel Messi mücadeleyi 2 gol 1 asist ile tamamladı. Lionel Messi, vatandaşı Leandro Paredes'in asistinde iyi bir kontrol ve rövaşata ile topu filelerle buluşturup futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Kariyerinde birçok gol kaydeden Messi repertuarına rövaşata golü de eklemiş oldu.