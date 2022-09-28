Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı - Son Dakika
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Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı

28.09.2022 10:58
Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırıda bulunuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırıda bulunuldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.

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Kaynak: AA

Brezilya, Fransa, Tunus, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı - Son Dakika
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