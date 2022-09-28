Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Brezilya, Fransa, Tunus, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı - Son Dakika

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