Brezilyalı futbolcu Richarlison'a maçta ırkçı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus ile oynanan dostluk maçı sırasında Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison'a ırkçı saldırıda bulunuldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada Richarlison, takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atıldı.

Maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaşananları eleştiren Richarlison, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Richarlison'a destek veren Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla yaşananları kınadı.