Fransa, Senegal'i 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fransa, Senegal'i 3-1 Mağlup Etti

17.06.2026 01:36
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Fransa, 2026 Dünya Kupası I Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 3-1 yenerek galibiyetle başladı.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)

Fransa: Maignan, Upamecano, Kounde, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele (Dk. 80 Barcola), Mbappe, Olise, Doue (Dk. 87 Cherki)

Senegal: Mendy, Koulibaly, Diatta, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye (Dk. 88 Ciss), Camara (Dk. 76 Diarra), Pape Gueye (Dk. 83 Iliman Ndiaye), Mane, Jackson (Dk. 83 Dieng), Sarr (Dk. 75 Mbaye)

Goller: Dk. 66 ve Dk. 90+7 Mbappe, Dk. 82 Barcola (Fransa), Dk. 90+5 Mbaye (Senegal)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.

Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, Senegal ile karşı karşıya geldi.

Taraftarlar, takımlarının gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle maçın ilk 20 dakikanın ardından Meksika dalgası yapmaya başladı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Diouf, savunmanın arkasına sarkan Jackson'a ara pasla topla buluşturdu. Jackson'ın sol ayağıyla yakın köşeye şutunda top, ilk önce direğe ardından kaleci Maignan'ın ayağına çarparak kornere çıktı.

45+7. dakikada Senegal'den Mane'nin pasında topla buluşan Sarr'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Maçta 2. yarıya 0-0 eşitlikle girildi.

Fransa, 66. dakikada 1-0 öne geçti. Olise'nin defansın arasına pasında topla buluşan Mbappe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Etkili ataklarını sürdüren Fransa, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rabiot'un savunma arkasına pasında topla buluşan Barcola, dibine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, kaleci Mendy'nin üstünden filelerle buluşturdu.

Senegal, maçın uzatma bölümünde farkı bire indirdi. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Mbaye, 90+5'te sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu ve Maignan'ın çıkaramadığı top ağlara gitti: 2-1.

Mbaye'nin golünden sonraki santranın ardından Mbappe, 90+6'da ceza sahası dışından sert bir şutla ağları havalandırdı: 3-1.

Fransa, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Mbappe'nin 14. dünya kupası golü

Mbappe, maçta attığı 2 golle dünya kupalarında 14. golünü kaydetti.

Fransız futbolcu, milli takımı tarihinin en golcü oyuncusu Olivier Giroud'yu geride bırakarak 58 gole ulaştı.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Senegal'de ise Galatasaray'da oynayan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye, maça yedek başladı.

I Grubu'nda Fransa ve Senegal ile Norveç ve Irak yer alıyor.

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorilerinden gösteriliyor.

Fransa, FIFA dünya sıralamasında 2'nci, Senegal 16. sırada yer alıyor.

Senegal, 2002 çeyrek finalinde Türkiye'ye elendi

Senegal Milli Futbol Takımı, 2002'de elde ettiği çeyrek final oynama başarısının üzerine çıkmayı hedefliyor.

Dünya Kupası'na 2002, 2018, 2022 ve 2026'da katılan Senegal, 2002'nin çeyrek finalinde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol" ile yenilerek turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

Senegal, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Senegal'i 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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