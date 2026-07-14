Fransa ve İspanya Yarı Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fransa ve İspanya Yarı Finalde Karşılaşıyor

14.07.2026 09:17
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, İspanya ile Dallas Stadı'nda karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesiyle belli olacak.

70 bin kişilik Dallas Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Barton yönetecek. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Turnuvada 1998 ve 2018 yıllarında şampiyon olan Fransa ile 2010 yılında kupayı kazanan İspanya, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek.

2006 Almanya'da son 16 turundaki ilk mücadelede İspanya, David Villa'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Franck Ribery, Patrick Vieira ve Zinedine Zidane'ın golleriyle Fransa sahadan tur biletiyle ayrılmıştı.

2 takımın yarı final yolculuğu

Norveç, Senegal ve Irak ile mücadelede ettiği I Grubu'nu 9 puanla lider tamamlayan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda da Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.

Boston Stadı'nda Fas'ı, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline ulaştı.

Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'ndan namağlup çıkan İspanya, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i 1-0 yendi.

Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan ve kalesinde ilk kez bu maçta gol gören İspanya, Fabian Ruiz ve Mikel Merino'nun golleriyle yarı finale çıktı.

Son 2 karşılaşmayı İspanya kazandı

İki takım arasındaki son iki maçta gülen taraf İspanya oldu. Rakibini 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi'nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.

Fransa ile İspanya arasındaki 38 resmi karşılaşmada ise İspanya rakibine 18-13'lük bir üstünlük kurdu. 7 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Fransa, turnuvada Avrupa takımlarına karşı oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Mbappe'den 6 maçta 8 gol

Fransız yıldız Kylian Mbappe, bu turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol atarak altın ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.

Senegal, Irak ve İsveç'e ikişer, Fas ve Paraguay'a birer gol atan Mbappe, sadece Norveç karşısında sahadan gol atmadan ayrıldı. Fransız yıldız, bu karşılaşmada 2 golün pasını verdi.

Yamal, Fransa'ya karşı yarı finalleri seviyor

Lamine Yamal, İspanya formasıyla attığı 7 golün 3'ünü Fransa karşısında kaydetti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa ağlarını bir kez havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'ndeki yarı finalde de iki kez gol sevinci yaşadı.

İspanya 36 maçtır yenilmiyor

Çıktığı son 36 karşılaşmadan 27 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA

İspanya, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa ve İspanya Yarı Finalde Karşılaşıyor - Son Dakika

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