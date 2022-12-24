"Dünya Kupası finali tekrar edilsin" diyen Fransa'ya, Arjantin'den çok konuşulacak hamle

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin uzatma devrelerinde Messi topu ağlarla buluştururken, Fransızlar golde kural hatası olduğu iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı. Arjantin halkından, Fransızlara karşı hamle geldi.

KURAL HATASI İDDİASI

Fransızlar, Arjantin'in Messi ile attığı 3. golden önce yedek kulübesindeki Arjantinli futbolcuların sahaya girdiğini belirtti ve kural hatası olduğu vurgulandı. Gol anında, heyecandan yerinde duramayan Arjantin yedek kulübesinden iki futbolcunun sahaya girdiği görüldü. Fransızlar, Arjantin'in attığı golde kural kitabından örnek göstererek golün iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

"FRANSA AĞLAMAYI BIRAK"

Yaşananlar sonrası işin peşini bırakmayan Fransızlar, Dünya Kupası'ndaki tarihi finalin tekrar edilmesi için 200 binin üzerinde imza toplamıştı. Buna karşı hamle yapan Arjantinliler, "Fransa ağlamayı bıraksın" kampanyası düzenledi. Arjantinliler, kampanyada 230 binden fazla imza topladı.