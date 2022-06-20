Fransızların Mostafa Mohamed aşkı bitmiyor! Toulouse, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcü oyuncusu Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor. Galatasaray'ın, 1 Temmuz tarihine Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alması bekleniyor. Bu durumun gerçekleşmesinin ardından ise sarı kırmızılı ekip teklifleri değerlendirecek.

TOULOUSE TALİP OLDU

Akşam.com.tr'nin haberine göre; Toulouse, Mostafa Mohamed'in sürecini yakından takip ediyor ve transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Mısırlı golcü geçen sezon 40 maçta forma giydi ve takımına 8 gol,5 asistlik katkı sağladı.