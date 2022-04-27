Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

27.04.2022 14:21
Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 35'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Bir önceki MHK döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen hakemlerden Alper Ulusoy ve Abdulkadir Bitigen'e bu hafta maçlarda görev verildi. Ulusoy, Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçında görev yapacak, Bitigen ise Atakaş Hatayspor'un Altay'ı konuk edeceği mücadeleyi yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle: 29 NİSAN CUMA: 20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler30 NİSAN CUMARTESİ16.00 İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy20.30 Atakaş Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan1 MAYIS PAZAR16.00 Yukatel Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar16.00 Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika


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