Fred Hafta İçinde 5 Göle Katkı Sağladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, ligde son 3 maçta 5 gollük katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Eyüpspor ile karşılaşırken Fred 1 gole imza attı. Müsabakanın 68. dakikasında sol kanattan gelişen atak sonrası Fred, arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Sezonun ilk haftalarında takımın değişmez isimlerinden olan ve sonrasında rotasyona giren Fred, ligde son 3 maçta ise 11'de kendisine yer buldu. Fred, Marco Asensio'nun da sakatlığı nedeniyle 10 numara bölgesinde görev yaptı. Başakşehir karşılaşmasında 2 asist yapan Fred, Konya deplasmanında ise 2 gole imza attı. 33 yaşındaki orta saha Eyüpspor filelerini de 1 kez sarsarken, bu süreçte 5 gole doğrudan katkı sağladı.

Fred, Süper Lig'de 15'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta forma giydi ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL