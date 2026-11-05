Freiburg, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı Kübler'in golüyle 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Freiburg, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı Kübler'in golüyle 1-0 önde tamamladı

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Freiburg, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı Kübler\'in golüyle 1-0 önde tamamladı
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride bitirdi. Freiburg'un golünü 14. dakikada Kübler atarken Trabzonspor, soyunma odasına konuk ekibin üstünlüğüyle gitti.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Alman ekibi Freiburg ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Freiburg'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Matanovic'in kafa vuruşunda kaleci Onana'dan dönen topu takip eden Kübler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

40.dakikada Saviolo'nun sol taraftan ortasında topu önüne alan Mohamed Salah'ın penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sender Saga

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Mendy, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Bouchouari, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren, Oğuzhan Ertem

Teknik Direktör: Thomas Reis

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Kalou Irie, Goto, Grifo, Matanovic

Yedekler: Huth, Jung, Scherhant, Höler, Suzuki, Beste, Yamamoto, Berkay Yılmaz, Treu, Günter, Rosenfelder, Tarmutzer

Teknik Direktör: Julian Schuster

Gol: Kübler (dk. 14) (Freiburg)

Sarı kart: Saviolo (Trabzonspor)

Kaynak: İHA
TrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

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