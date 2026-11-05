Freiburg, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı Kübler\'in golüyle 1-0 önde tamamladı

Freiburg, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı Kübler'in golüyle 1-0 önde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Freiburg ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride bitirdi. Freiburg'un golünü 14. dakikada Kübler atarken Trabzonspor, soyunma odasına konuk ekibin üstünlüğüyle gitti.
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Alman ekibi Freiburg ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Freiburg'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Matanovic'in kafa vuruşunda kaleci Onana'dan dönen topu takip eden Kübler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.
40.dakikada Saviolo'nun sol taraftan ortasında topu önüne alan Mohamed Salah'ın penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sender Saga
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Mendy, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Bouchouari, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren, Oğuzhan Ertem
Teknik Direktör: Thomas Reis
Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Kalou Irie, Goto, Grifo, Matanovic
Yedekler: Huth, Jung, Scherhant, Höler, Suzuki, Beste, Yamamoto, Berkay Yılmaz, Treu, Günter, Rosenfelder, Tarmutzer
Teknik Direktör: Julian Schuster
Gol: Kübler (dk. 14) (Freiburg)
Sarı kart: Saviolo (Trabzonspor)
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