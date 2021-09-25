AFYONKARAHİSAR - Frigya'da 250 kişi yürüyüş etkinliğine katıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi'nde düzenlenen yürüyüş etkinliğine 250 kişi katıldı.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü'ndeki yürüyüş etkinliğine katılan 250 kişi, oyma kaya mezarları, peribacaları ve mağaralar arasında yaklaşık 10 kilometre doğa yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlik ve Spor Haftası kapsamında Afyonkarahisar'ın yeni turizm gözdesi Ayazini köyünde yürüyüş etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe 250 kişinin üzerinde katılımcının iştirak ettiğini dile getiren Dereci, şöyle konuştu:

"Bugün burada yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi, katılımcılarımızla yürüyeceğiz. Etkinliğimiz biraz bizim için antrenman gibi olacak. İlerleyen günlerde daha geniş katılımlı yürüyüş etkinlikleri yapacağız. Hatta, 1000-1500 kişinin katılmasını planlıyoruz. Amacımız hem spor yapmak hem de Ayazini köyündeki tarih ve doğa turizmine dikkat çekmek olacak."

Etkinliğe katılan Şerife Nur Balta ise yürüyüş etkinliğinin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Ayazini köyüne arkadaşlarımızla geldiğimiz için bizim için çok eğlenceliydi. Sağlık için de yürümek geriyor. Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Nalin Ayaz da yürüyüş yapmayı çok sevdiğini ve Ayazini köyündeki tarihi yapılara hayran kaldığını ifade etti.