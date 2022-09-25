Frutti Extra Bursaspor: 64-74

SALON: Barış

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Murat Ciner, Mesut Öztürk

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta, finalde Galatasaray Nef'i 74-64 yenen Frutti Extra Bursaspor üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.Frutti Extra Bursaspor maça çok iyi başladı, Onuralp Bitim'in üçlükleri ile farkı açarken 5'inci dakika skor 15-1 oldu. Bu süreden sonra Galatasaray çembere yakın atışlarla sayı bulmaya başladı ancak fark kapanmadı ve ilk periyodu 28-15 skor ile Bursaspor önde bitirdi.İkinci çeyreğe daha etkili başlayan Bursaspor, periyotun 3'üncü dakikasında farkı 16'ya çıkardı: 16-32. Colaiaro ile Galatasaray farkı 11 sayıya düşürse de Bursaspor etkili oyunu sayesinde 6'ncı dakikada skoru 41-26'ya getirdi. Bursaspor Clemmons'un sonlardaki basketiyle devreyi 19 farkla önde bitirdi: 28-47.Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında Bursaspor bir ara farkı 20 sayıya çıkardı: 32-52. Bursaspor top kayıpları yapmaya başlayınca Galatasaray, 8'inci dakikada farkı 6'ya kadar indirdi: 46-52. Galatasaray'ın bu periyotta etkili oyunu sayesinde 3'üncü çeyrek 50-56 Bursaspor lehine bitti.Son periyotta Bursaspor'un top kayıpları devam edince Angelo Colaiaro'nun sayılarıyla fark ilk üç dakikada 2 sayıya kadar geriledi: 57-59. Bu sırada Derek Needham sahneye çıktı ve attığı üçlükle Bursaspor'a nefes aldırdı 57-62. Son üç dakika kala fark yeniden çift hanelere çıkarken, Bursaspor karşılaşmayı 74-64 kazanarak kupanın sahibi oldu.

8 takımın katılımı ile düzenlenen Frutti Extra Cup'ta en değerli oyuncu ödülünü ise Onuralp Bitim aldı.

- Bursa