Frutti Extra Bursaspor: 64-74 - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor: 64-74

25.09.2022 09:01
Frutti Extra Bursaspor: 64-74

SALON: BarışHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Murat Ciner, Mesut ÖztürkGALATASARAY NEF: Sinan Sağlam, Dee Bost 2, Jeffrey Raymar Morgan II 6, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 1, Mahir Ağva 4, Yunus Emre Sonsırma 8, Brian Angola Rodas 7, Angelo Dominik Caloıaro 20, Jehyve Jamal Floyd 4, Dylan...

SALON: Barış

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Murat Ciner, Mesut Öztürk

GALATASARAY NEF: Sinan Sağlam, Dee Bost 2, Jeffrey Raymar Morgan II 6, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 1, Mahir Ağva 4, Yunus Emre Sonsırma 8, Brian Angola Rodas 7, Angelo Dominik Caloıaro 20, Jehyve Jamal Floyd 4, Dylan Ennis Mcintyre 12, Hüseyin Göksenin KöksalFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Tarık Sezgün, Yiğitcan Saybir 2, Mithat Can Özalp, Derek Ryan Needham 14, Enes Berkay Taşkıran, Berk Can Akın, Ömer Utku Al 3, Onuralp Bitim 18, Zachary Elias Auguste 17, David John Dudzinski 10, Ahmet Düverioğlu 6, Anthony Clemmons 41'İNCİ PERİYOT: 13-282'NCİ PERİYOT: 28-473'ÜNCÜ PERİYOT: 52-56

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta, finalde Galatasaray Nef'i 74-64 yenen Frutti Extra Bursaspor üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.Frutti Extra Bursaspor maça çok iyi başladı, Onuralp Bitim'in üçlükleri ile farkı açarken 5'inci dakika skor 15-1 oldu. Bu süreden sonra Galatasaray çembere yakın atışlarla sayı bulmaya başladı ancak fark kapanmadı ve ilk periyodu 28-15 skor ile Bursaspor önde bitirdi.İkinci çeyreğe daha etkili başlayan Bursaspor, periyotun 3'üncü dakikasında farkı 16'ya çıkardı: 16-32. Colaiaro ile Galatasaray farkı 11 sayıya düşürse de Bursaspor etkili oyunu sayesinde 6'ncı dakikada skoru 41-26'ya getirdi. Bursaspor Clemmons'un sonlardaki basketiyle devreyi 19 farkla önde bitirdi: 28-47.Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında Bursaspor bir ara farkı 20 sayıya çıkardı: 32-52. Bursaspor top kayıpları yapmaya başlayınca Galatasaray, 8'inci dakikada farkı 6'ya kadar indirdi: 46-52. Galatasaray'ın bu periyotta etkili oyunu sayesinde 3'üncü çeyrek 50-56 Bursaspor lehine bitti.Son periyotta Bursaspor'un top kayıpları devam edince Angelo Colaiaro'nun sayılarıyla fark ilk üç dakikada 2 sayıya kadar geriledi: 57-59. Bu sırada Derek Needham sahneye çıktı ve attığı üçlükle Bursaspor'a nefes aldırdı 57-62. Son üç dakika kala fark yeniden çift hanelere çıkarken, Bursaspor karşılaşmayı 74-64 kazanarak kupanın sahibi oldu.

8 takımın katılımı ile düzenlenen Frutti Extra Cup'ta en değerli oyuncu ödülünü ise Onuralp Bitim aldı.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Emin Moğulkoç, Sinan Sağlam, Bursaspor, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor: 64-74 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor: 64-74 - Son Dakika
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