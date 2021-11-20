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Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımının Genç Bando Grubu beğeni topladı - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımının Genç Bando Grubu beğeni topladı

20.11.2021 21:11
Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımının Genç Bando Grubu beğeni topladı

Frutti Extra Bursaspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Maçı öncesinde Frutti Extra Bursaspor Basketbol takımının genç bando takımı, gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Frutti Extra Bursa spor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Maçı öncesinde Frutti Extra Bursaspor Basketbol takımının genç bando takımı, gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Frutti Extra Bursaspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Tofaş Spor Salonu'nda mücadele etti. Maç öncesi Podyum Park ve çevresinde bando gösterisi yapan genç bando grubu, taraftarlar tarafından alkış ve beğeni topladı.

85-83 skorun olduğu bu kıyasıya maçta bando grubu çeşitli Bursaspor marşları söylerek spor salonunda da takımını destekledi. Maçın galibi Frutti Extra Bursaspor olurken, taraftarlar bando takımının her maçta yer almasını istedi. - BURSA

Frutti Extra Bursaspor, Arel Üniversitesi, basketbol, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımının Genç Bando Grubu beğeni topladı - Son Dakika Spor


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