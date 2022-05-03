Frutti Extra Bursaspor'dan Euroleague ziyareti - Son Dakika

EuroCup Yarı Finali'nde Morabanc Andorra ile eşleşen Frutti Extra Bursaspor'un yöneticileri, Barcelona'da EuroLeague merkezini ziyaret etti.

Sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Bursaspor Basketbol Kulübü İdari As Başkan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Demiralay'ın ziyaretinde gerçekleşen toplantıya, EuroLeague Pazarlama ve Lisans Direktörü Pepe Jose Luis ile EuroLeague Ligler Direktörü Diego Guillen katıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantı son derece verimli geçti.

Morabanc Andorra ile Frutti Extra Bursaspor'un Barselona'da karşılaşacağı yarı final maçı, bu akşam TSİ 21.00 de başlayacak. - BURSA