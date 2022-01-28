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Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçına koronavirüs engeli - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçına koronavirüs engeli

28.01.2022 19:15
Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçına koronavirüs engeli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında yarın Bursa'da oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında yarın Bursa'da oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçı konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Geçen hafta sonu 1, dün de 3 oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da bugün yapılan PCR testleri sonucunda toplam 6'dan fazla oyuncunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maç ertelenirken, testleri pozitif sonuçlanan basketbolcular izolasyon altına alındı.


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Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçına koronavirüs engeli - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka maçına koronavirüs engeli - Son Dakika
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