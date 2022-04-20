Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur gecesi - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur gecesi

20.04.2022 15:31
Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur gecesi

Avrupa basketbolunda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Frutti Extra Bursaspor, 7Days Eurocup Top-16 turunda Sırbistan temsilcisi Partizan Belgrad ile çeyrek final için kozlarını paylaşacak.

Avrupa basketbolunda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Frutti Extra Bursaspor, 7Days Eurocup Top-16 turunda Sırbistan temsilcisi Partizan Belgrad ile çeyrek final için kozlarını paylaşacak.

Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor 7Days Eurocup gruplarında 18 maçta 8 galibiyet alarak grubu 7. sırada tamamlayarak, A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşti. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım bir üst tura yükselecek. Sırbistan'a karşılaşmadan iki gün önce gelerek çalışmalarını Stark Arena'da tamamlayan Frutti Extra Bursaspor'da Sırp koç Dusan Alimpijevic eşleşmeyle ilgili olarak "Henüz son sözümüzü söylemedik. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Belgrad Stark Arena'da saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. - BURSA

Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur gecesi

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Bursaspor, Sırbistan, Partizan, Belgrad, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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