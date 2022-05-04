Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu

04.05.2022 23:32
Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna'yı 83-73 yenerek Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna'yı 83-73 yenerek Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final maçında, Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, dün deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.

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Bursaspor, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu - Son Dakika
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