FT Antalyaspor'da bayram izni yok - Son Dakika
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FT Antalyaspor'da bayram izni yok

08.07.2022 15:53
FT Antalyaspor'da bayram izni yok

FT Antalyaspor, Burdur kampının beşinci gününde önce salonda ardından da sahada taktik çalıştı.

FT Antalyaspor, Burdur kampının beşinci gününde önce salonda ardından da sahada taktik çalıştı. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını bayramda da sürdürecek.

2022-2023 sezonunun ilk etap çalışmalarına Burdur'da devam eden FT Antalyaspor, dün hazırlık maçında Metalist Kharkiv'e 1-0 mağlup oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam eden güney ekibi, günün ilk antrenmanını tamamladı. MAKÜ Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman fitness salonunda başladı, sahada devam etti. Sahadaki antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek. Antalyaspor, kamp programı çerçevesinde diğer hazırlık müsabakalarını 10 Temmuz'da Medipol Başakşehir, 14 Temmuz'da ise 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yapacak.

Öte yandan Antalyaspor'un, Kurban Bayramı'nda tatil yapmadan hazırlıklarına devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

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Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv'e kaybetti Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv'e kaybetti Antalyaspor, 3 grup halinde çalıştı Antalyaspor, 3 grup halinde çalıştı
Kaynak: İHA

Metalist Kharkiv, Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FT Antalyaspor'da bayram izni yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: FT Antalyaspor'da bayram izni yok - Son Dakika
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