FT Antalyaspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü - Son Dakika
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FT Antalyaspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü

19.07.2022 00:31
FT Antalyaspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü

FT Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

FT Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlunu Nuri Şahin idaresinde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Antalyaspor, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı. Sıcak havaya rağmen futbolcuların bir hayli tempolu çalıştığı görüldü. Hazırlıklarına akşam yine tesislerinde devam edecek olan kırmızı-beyazlılar, gece saatlerindeki ikinci etap kamp çalışması için Almanya'nın Hannover kentine hareket edecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FT Antalyaspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü - Son Dakika

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