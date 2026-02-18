Fukada, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard kadınlar slopestyle kategorisinde Japon Mari Fukada, altın madalya kazandı.
İtalya'daki organizasyonun 12. gününde snowboard kadınlar slopestyle yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
İlk olimpiyat deneyimi yaşayan Mari Fukada, üçüncü hakkındaki 87,83 puanla altın madalya elde etti.
Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott, 87,48 puanla gümüş madalyaya ulaştı. Synnott, kariyerinde 5 olimpiyat madalyası kazanan ilk snowboard sporcusu oldu.
Japon Kokomo Murase ise 85,80 puanla bronz madalya aldı.
