Fulham, Alvaro Arbeloa'yı Teknik Direktör Olarak Atadı

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "43 yaşındaki teknik direktör, kendisini 2029 yazına kadar Craven Cottage'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı." denildi.

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa, geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş, haziran ayında ise yollarını ayırmıştı.