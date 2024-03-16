Milli Buz Patenci Furkan Akar, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Milli buz patenci Furkan Akar, Hollanda'da devam eden Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede Türkiye rekoru kırarak yarı finale yükseldi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam'da düzenlenen ve 34 ülkeden 87 sporcunun yarıştığı şampiyonada Furkan Akar, 500 metre mesafede Türkiye rekoru kırarak yarı finalde mücadele hakkı elde etti.
Milli sporcu, yarı final yarışları sonrasında ise Final B'de yarışmaya hak kazandı.
Organizasyonda Final B yarışları bu akşam gerçekleştirilecek.
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