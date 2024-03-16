Milli Buz Patenci Furkan Akar, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Öncesi Trabzon'a Geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Trabzon'a geldi. Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde konaklamak üzere yola çıktı. Maç öncesi Fenerbahçe'nin Trabzonspor kamp kadrosu da açıklandı.