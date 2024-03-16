Milli Buz Patenci Furkan Akar, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Buz Patenci Furkan Akar, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

Milli buz patenci Furkan Akar, Hollanda'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede Türkiye rekorunu kırarak yarı finale yükseldi. Akar, yarı final yarışları sonrasında ise Final B'de yarışmaya hak kazandı. Final B yarışları bu akşam gerçekleştirilecek.

16.03.2024 18:37  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli buz patenci Furkan Akar, Hollanda'da devam eden Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede Türkiye rekoru kırarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam'da düzenlenen ve 34 ülkeden 87 sporcunun yarıştığı şampiyonada Furkan Akar, 500 metre mesafede Türkiye rekoru kırarak yarı finalde mücadele hakkı elde etti.

Milli sporcu, yarı final yarışları sonrasında ise Final B'de yarışmaya hak kazandı.

Organizasyonda Final B yarışları bu akşam gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Buz Patenci Furkan Akar, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Öncesi Trabzon'a Geldi
    19:21 Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Öncesi Trabzon'a Geldi

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Trabzon'a geldi. Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde konaklamak üzere yola çıktı. Maç öncesi Fenerbahçe'nin Trabzonspor kamp kadrosu da açıklandı.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de spor tesisi açılışına katıldı
    19:06 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de spor tesisi açılışına katıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de yapılan spor tesisi açılışında konuştu ve Türkiye'nin spor alanında yaptığı eserlere vurgu yaptı.

  • Fatih Tekke: Puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz
    18:41 Fatih Tekke: Puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz

    Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık' dedi.

  • Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti
    18:33 Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti. Maçın 73. dakikasında Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

  • Hari Vukas: 'Hayal kırıklığına uğradık'
    18:31 Hari Vukas: 'Hayal kırıklığına uğradık'

    Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk. Bu hakikaten acı veriyor' dedi.

  • Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti
    18:29 Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti. Çorum FK'nın gollerini Thomas ve Ozan Sol atarken, Manisa FK'nın gollerini ise Sandro Lima kaydetti.

  • MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
    18:25 MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 55. dakikada penaltı kararı verilen maçta Tolga Ciğerci'nin golüyle Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Ankaragücü'ne Figueiredo'nun golü yetmedi ve maç 2-1 sona erdi.

  • MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
    18:19 MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçen Ankaragücü, Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun golüne rağmen Başakşehir mağlubiyetten kurtulamadı.


18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:19 Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:20 Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 19:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Buz Patenci Furkan Akar, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement