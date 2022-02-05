Furkan Akar, Pekin'de çeyrek finale yükseldi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat patencisi Furkan Akar, 1000 metre elemeler serisinde 2'nci olarak çeyrek finale yükseldi.

Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar buz pateninde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan Furkan Akar, büyük başarı yakaladı. Akar, 1.25.462'lik derecesiyle ikinci sırayı elde ederek, elemeleri geçti ve çeyrek finale yükselen ilk Türk sporcu oldu. 19 yaşındaki genç sporcunun yer alacağı çeyrek final yarışları 7 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.