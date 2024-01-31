Furkan Korkmaz\'ın 19 Sayılık Performansı Yetmedi, Philadelphia 76ers Golden State Warriors\'a Kaybetti

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'a 119-107'lik skorla kaybetti. Furkan, 22 dakika parkede kalırken, 19 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynadı.
NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'a 119-107'lik skorla mağlup oldu. Bu sezonki 20. galibiyetini kazanan Golden State'de Stephen Curry 37 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Jonathan Kuminga 26 sayı, 7 ribaund ve Andrew Wiggins 23 sayı, 5 ribaund ile katkı verdi. Ligde üst üst 4, toplamda 17. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz 22 dakika parkede kalırken, 19 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynadı ve bu sezonki en yüksek sayısına ulaştı. Takımda ayrıca Tobias Harris 26 sayı, 10 ribaund ve Kelly Oubre Jr. 15 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
New York Knicks: 118 - Utah Jazz: 103
Boston Celtics: 129 - Indiana Pacers: 124
Atlanta Hawks: 138 - Los Angeles Lakers: 122
Chicago Bulls: 107 - Toronto Raptors: 118
Golden State Warriors: 119 - Philadelphia 76ers: 107 - İSTANBUL
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2024 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar dans yeteneklerini sergileyecek. Ogeday'ın kıvraklığı ve figürleri ise dikkatleri üzerine çekiyor. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada diğer yarışmacılar da keyifli anlar yaşıyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, ''Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane.'' dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Son Dakika › Spor › Furkan Korkmaz'ın 19 Sayılık Performansı Yetmedi, Philadelphia 76ers Golden State Warriors'a Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?