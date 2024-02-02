Furkan Korkmaz\'ın takımı Philadelphia 76ers, Utah Jazz\'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda karşı karşıya geldiği Utah Jazz'ı 127-124'lük skorla mağlup etti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 51 sayı ile kariyer rekoru kırarken, Furkan da 12 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.
NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Delta Center'da karşılaştığı Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz'ı 127-124'lük skorla mağlup etti ve 30. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 51 sayı, 2 ribaund ile kariyer rekorunu kırarken, Tobias Harris 28 sayı, 7 asist ve Kelly Oubre Jr. 16 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Furkan ise 12 dakika parkede kaldı ve 5 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 26. yenilgisini alan Utah'ta Lauri Markkanen 28 sayı, 10 ribaund ve Collin Sexton 22 sayı, 6 asistlik performans sergilese de mağlubiyeti önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada az bir süre aldı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Boston Celtics: 105 - Los Angeles Lakers: 114
New York Knicks: 109 - Indiana Pacers: 105
Memphis Grizzlies: 101 - Cleveland Cavaliers: 108
Utah Jazz: 124 - Philadelphia 76ers: 127 - İSTANBUL
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