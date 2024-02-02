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Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı mağlup etti - Son Dakika
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Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı mağlup etti

Furkan Korkmaz\'ın takımı Philadelphia 76ers, Utah Jazz\'ı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Utah Jazz'ı 127-124'lük skorla mağlup etti. Tyrese Maxey'nin 51 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta Furkan Korkmaz da 5 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.

02.02.2024 10:38
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NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda karşı karşıya geldiği Utah Jazz'ı 127-124'lük skorla mağlup etti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 51 sayı ile kariyer rekoru kırarken, Furkan da 12 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Delta Center'da karşılaştığı Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz'ı 127-124'lük skorla mağlup etti ve 30. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Tyrese Maxey 51 sayı, 2 ribaund ile kariyer rekorunu kırarken, Tobias Harris 28 sayı, 7 asist ve Kelly Oubre Jr. 16 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Furkan ise 12 dakika parkede kaldı ve 5 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 26. yenilgisini alan Utah'ta Lauri Markkanen 28 sayı, 10 ribaund ve Collin Sexton 22 sayı, 6 asistlik performans sergilese de mağlubiyeti önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada az bir süre aldı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 105 - Los Angeles Lakers: 114

New York Knicks: 109 - Indiana Pacers: 105

Memphis Grizzlies: 101 - Cleveland Cavaliers: 108

Utah Jazz: 124 - Philadelphia 76ers: 127 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı mağlup etti - Son Dakika
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