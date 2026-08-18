Furkan Ubeyde Çamoğlu'na Pakistandan Bronz Madalya
Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, WT Asya Başkanlık Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Pakistan'da düzenlenen WT Asya Başkanlık Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Lahor şehrinde gerçekleştirilen WT Asya Başkanlık Kupası'nda Furkan Ubeyde Çamoğlu, 58 kiloda madalya mücadelesi verdi.
Furkan Ubeyde Çamoğlu, organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.
Kaynak: AA
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