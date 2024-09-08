Furkan Yaman İran\'da Satellite Turnuvası\'nda Altın Madalya Kazandı

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İran Urmiye'de düzenlenen Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde piste çıkan sporcu Furkan Yaman, finalde İranlı Nima Zahedi'yi 15-14 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Satellite Turnuvası'nda şampiyonluğa uzanan mücadelesinde Yaman, tamamını galibiyetle tamamladığı pul karşılaşmalarının ardından tablo-32'yi maç yapmadan geçti. Tablo-16'da İranlı Mohammad Mahdi Shaker'i 15-7, çeyrek finalde İranlı Nima Aghaei'yi 15-11 ve yarı finalde İranlı Amirhossein Shaker'i 15-8 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sporcu finalde de İranlı Nima Zahedi'yi 15-14 yenerek kürsünün birinci basamağına yerleşti ve eskrimde 2024-2025 yurt dışı sezonunun ilk altın madalyasını kazandı.

Aynı organizasyonda sporcu Uras Macit ise, mücadelesini 12. sırada tamamladı. - İSTANBUL