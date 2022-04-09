Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

09.04.2022 00:57
Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in, bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı. Füsun Ürkmezgil için Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesine Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler, eski başkan Fikret Orman ile döneminin yöneticileri ve spor camiasından birçok isim katıldı.

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Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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