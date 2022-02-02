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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

02.02.2022 23:59
Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso'yu 3-1 yenen Senegal, adını finale yazdırdı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso'yu 3-1 yenen Senegal, adını finale yazdırdı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında Burkina Faso ile Senegal karşılaştı.

Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. 70. dakikada Abdou Diallo, 76. dakikada Cheikh Bamba Dieng ve 87. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden Senegal, final biletini alan ilk takım oldu.

Burkina Faso'nun tek golünü 82. dakikada Ibrahim Blati Toure kaydetti.

Senegal forması giyen Cheikhou Kouyate, 29. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Senegal Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Aytemiz Alanyasporlu Famara Diedhiou maça ilk 11'de başlarken, Yukatel Kayserisporlu Mame Thiam yedek kulübesinde görev bekledi.

Turnuvada bugün ev sahibi Kamerun ile Mısır, ikinci yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü Olembe Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak???????.

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Burkina Faso, Kamerun, Senegal, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika Spor


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