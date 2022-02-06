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Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

06.02.2022 00:29
Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 3-3 berabere biten maçta Burkina Faso'ya penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvayı üçüncü tamamladı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 3-3 berabere biten maçta Burkina Faso'ya penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan üçüncülük maçında Burkina Faso ile karşılaştı.

Burkina Faso, 24. dakikada Steeve Yago, 45. dakikada Andre Onana (kendi kalesine) ve 49. dakikada Jibril Cheick Ouattara'nın golleriyle rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

71. dakikada Stephane Bahoken ile farkı ikiye indiren Kamerun, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın 85 ve 87. dakikalardaki golleriyle beraberliği yakaladı.

Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın kazananını belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Bu bölümde rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Kamerun, turnuvanın üçüncüsü oldu.

Kupanın finalinde bugün Senegal ile Mısır, Olembe Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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Burkina Faso, Kamerun, Afrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika Spor


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