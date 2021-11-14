Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftası, H Grubu maçlarıyla başladı.
Grup liderinin belli olacağı mücadelede, 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı.
Kudryashov'un 81. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakayı 1-0 kazanan Hırvatistan, Katar 2022 biletini aldı. Son karşılaşmaya lider başlayan Rusya ise 2. olarak play-off'lara kaldı.
Gruptaki diğer mücadelelerde Slovakya, deplasmanda Malta'yı 6-0, Slovenya da sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 yendi.
H Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Hırvatistan
|10
|7
|2
|1
|21
|4
|17
|23
|Rusya
|10
|7
|1
|2
|19
|6
|13
|22
|Slovakya
|10
|3
|5
|2
|17
|10
|7
|14
|Slovenya
|10
|4
|2
|4
|13
|12
|1
|14
|Kıbrıs Rum Kesimi
|10
|1
|2
|7
|4
|21
|-17
|5
|Malta
|10
|1
|2
|7
|9
|30
|-21
|5
Kaynak: AA
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