Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftası, H Grubu maçlarıyla başladı.

Grup liderinin belli olacağı mücadelede, 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı.

Kudryashov'un 81. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakayı 1-0 kazanan Hırvatistan, Katar 2022 biletini aldı. Son karşılaşmaya lider başlayan Rusya ise 2. olarak play-off'lara kaldı.

Gruptaki diğer mücadelelerde Slovakya, deplasmanda Malta'yı 6-0, Slovenya da sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 yendi.

H Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan Hırvatistan 10 7 2 1 21 4 17 23 Rusya 10 7 1 2 19 6 13 22 Slovakya 10 3 5 2 17 10 7 14 Slovenya 10 4 2 4 13 12 1 14 Kıbrıs Rum Kesimi 10 1 2 7 4 21 -17 5 Malta 10 1 2 7 9 30 -21 5

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