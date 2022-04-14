Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

14.04.2022 20:37
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İskoçya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçının tarihi belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İskoçya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçının tarihi belli oldu.

FIFA'nın açıklamasında, 24 Mart'ta oynanması planlanan ancak Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ertelenen karşılaşmanın 1 Haziran Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.

Bu maçın kazananı ise 5 Haziran Pazar günü play-off finalinde Galler ile karşılaşacak.

Play-off turundan çıkan takım, Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda, İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

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Dünya Kupası, Play Off, İskoçya, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Son Dakika


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