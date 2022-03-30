Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

30.03.2022 10:36
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde grubu 5. sırada tamamlayan Peru, play-off turuna çıkma hakkı kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde grubu 5. sırada tamamlayan Peru, play-off turuna çıkma hakkı kazandı.

Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Ekvador'un önceden Dünya Kupası vizesi aldığı elemelerde grubun 18. ve son haftası, 5 maçla tamamlandı.

Peru, konuk ettiği Paraguay'ı Gianluca Lapadula ve Yoshimar Yotun'un ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek 24 puanla grup beşincisi oldu ve elemelerde konfederasyonlar arası play-off maçına çıkma hakkı elde etti.

Grubu aylar öncesinden lider tamamlamayı garantileyen Brezilya, Bolivya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibi farklı galibiyete götüren golleri, Lucas Paqueta, Richarlison (2) ve Bruno Guimaraes kaydetti.

Ekvador ise ağırladığı Arjantin ile 1-1 berabere kaldı. Arjantin'in 24. dakikada Julian Alvarez'in ağları sarsmasıyla öne geçtiği mücadelede, Ekvador'un golünü Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia 90+3. dakikada kaydetti. Valencia, kendi kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu filelerle buluşturarak takımına maçta beraberliği getiren golü attı. Grupta, Arjantin 39 puanla ikinci, Ekvador ise 26 puanla dördüncü oldu.

Uruguay, 79. dakikada Luis Suarez ve 90. dakikada Federico Valverde'nin ağları sarsmasıyla deplasmanda Şili'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, 28 puanla grubu 3. sırada tamamladı.

Kolombiya ise 45+4. dakikada James Rodriguez'in penaltı golüyle konuk olduğu Venezuela'yı 1-0'lık skorla geçti.

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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

Güney Amerika, Dünya Kupası, Play Off, Peru, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri - Son Dakika


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