Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri - Son Dakika
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri

24.03.2022 22:39
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri 1. Tur grup maçları sona erdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri 1. Tur grup maçları sona erdi.

A Grubu'nda Solomon Adaları, Raphael Ohanua Lea'nin "hat-trick" yaptığı maçta konuk ettiği Tahiti'yi 3-1 mağlup etti.

B Grubu'nda Yeni Zelanda, ağırladığı Yeni Kaledonya'yı Alex Greive (2), Chris Wood (2), Logan Rogerson (penaltıdan), Andre de Jong ve Bill Tuiloma'nın golleriyle 7-1'lik skorla geçti.

Grubun diğer maçında ise Papua Yeni Gine, deplasmanda Fiji'yi 2-1 yendi.

Grup maçlarının tamamlanmasıyla elemelerin final turu eşleşmeleri belli oldu. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlardan Yeni Zelanda ile Tahiti, Solomon Adaları ile Papua Yeni Gine yarı finalde 27 Mart'ta karşılaşacak. 30 Mart'ta oynanacak final maçını kazanan taraf, konfederasyonlar arası play-off turunda, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde grup dördüncüsü takımla eşleşecek. Bu maçı kazanan takım ise Dünya Kupası vizesi alacak.

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Solomon Adaları, Dünya Kupası, Okyanusya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri - Son Dakika
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