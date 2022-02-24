Futbol: 2022 Güney Amerika Recopa finali - Son Dakika
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Futbol: 2022 Güney Amerika Recopa finali

24.02.2022 09:52
Futbol: 2022 Güney Amerika Recopa finali

2022 Güney Amerika Recopa finali ilk maçında Brezilya temsilcileri Athletico Paranaense ile Palmeiras, 2-2 berabere kaldı.

2022 Güney Amerika Recopa finali ilk maçında Brezilya temsilcileri Athletico Paranaense ile Palmeiras, 2-2 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupasını kazanan Palmeiras ile Güney Amerika Kupası'nın sahibi Athletico Paranaense, final maçının ilk ayağında karşılaştı.

Brezilya'nın Curitiba kentindeki Baixada Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Athletico Paranaense, 19. dakikada Terans'ın golüyle 1-0 öne geçti. Palmeiras, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Jailson'un 28. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Athletico Paranaense, 76. dakikada Marlos'un fileleri havalandırmasıyla mücadelede yeniden 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Palmeiras, 90+7. dakikada Raphael Veiga'nın penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirerek ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 3 Mart Perşembe günü TSİ 03.30'da oynanacak.

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Güney Amerika, Palmeiras, Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 Güney Amerika Recopa finali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol: 2022 Güney Amerika Recopa finali - Son Dakika
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