Futbol: 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

71. dakikada ani gelişen Türkiye atağında ceza sahasına giren Birgül Sadıkoğlu yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 1-2

24. dakikada sol kanattan İsrail'in kullandığı serbest vuruşta topu ay-yıldızlılar uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Sofer, yaptığı etkili vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

9. dakikada Türkiye ceza sahası içerisindeki karambol sonucu topla buluşan Hazan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında konuk ettiği İsrail'i 3-2 yendi.

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