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Futbol: Afrika Uluslar Kupası - Son Dakika

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

14.01.2022 23:56
Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda dört maç oynandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda dört maç oynandı.

B Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Senegal ile Gine'nin karşı karşıya geldiği mücadele golsüz berabere sona erdi.

Gruptaki diğer karşılaşmada Malavi, Frank Mhango'nun attığı gollerle Zimbabve'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Zimbabve'nin tek golünü Ishmael Wadi kaydetti.

Fas, son 16 turunda

C Grubu'nda Selim Amallah ve Zakaria Aboukhlal'in golleriyle Komorlar'ı 2-0 yenen Fas, 2'de 2 yaparak son 16 turu biletini aldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Gabon ile Gana 1-1 berabere kaldı. Gana'nın golünü 18. dakikada eski Fenerbahçeli Andre Ayew atarken, Gabon 88. dakikada Jim Allevinah ile beraberliği yakaladı.

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Zimbabwe, Senegal, Afrika, Gine, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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